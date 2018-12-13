Yılport Samsunspor Sakarya'dan lider olarak dönmek istiyor

İdman öncesi açıklama yapan Genel Menajer Ali Reşat Çağan, Basın Sözcüsü Suat Çakır ve Teknik Direktör Taner Taşkın, deplasmanda oynayacakları karşılaşmayı mutlaka kazanmak istediklerini söyledi.

Nuri Asan Tesislerinde Teknik Direktör Taner Taşkın yönetiminde yapılan idman ilk olarak ısınma hareketleri, 5'e 2 çalışma ve taktik çalışmasının ardından son buldu. İdmana dizinden ameliyatlı olan Ercan Yazıcı ile sakatlıkları bulunan Muhammet Beşir ve Samet Asatekin katılmadı.

Sakarya'dan lider olarak dönmek istediklerini belirten Yılport Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, “Zor bir maç olacak. Sakaryaspor'da bu ligde çıkmayı hak eden bir takım. İyi bir kadroları var. Şehirleriyle bütünleşmişler ama biz onlardan daha çok istiyoruz. Bu ligde olmamamızın gerektiğini sezon başından beri söylüyoruz. Deplasmanda zor bir maç olacak. 2 gün öncesinden gidiyoruz. İnşallah oradan galibiyetle ayrılıp lider olarak dönmek istiyoruz” dedi.

Sakaryaspor ile 6 puanlık bir maça çıkacaklarını ifade eden Yılport Samsunspor Genel Menajeri Ali Reşat Çağan, “Herkes çok çalışıyor. Herkes işin bilincinde ve çok hırslılar ama öfkelenmeden bir maç oynayacağız. Kartsız ve kayıpsız bir 3 puan olursa bizim için çok güzel olacak” diye konuştu.

Sakaryaspor ile oynayacakları karşılaşmanın Fair-Play çerçevesi içerisinde geçmesini istediğini belirten Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Taner Taşkın, “Takımda son durum gayet iyi, moralliyiz. İlk yarının final niteliğindeki son maçını oynayacağız. Maçın Fair-Play çerçevesinde geçmesini istiyoruz. Deplasmandan istediğimizi alacağımızı ümit ediyorum. Biz iyi bir takımız. Samsun ve Samsunspor güzellikleri hak eden bir takım. Taraftarlarımızın duaları bizim için çok önemli. Zor bir karşılaşma olacağını biliyoruz. Seyirci baskısını iyi kuran bir takıma karşı oynayacağız ama Allah'ın izni ile oradan çıkmasını da bileceğiz” şeklinde konuştu.