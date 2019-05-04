Yılport Samsunspor - Sakaryaspor maçının ardından

Karşılaşmanın ardından 2 takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Yılport Samsunspor, sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-0 mağlup etti. Kırmızı-beyazlılar bu sonuçla birlikte Play-off'larda yine Sakaryaspor ile eşleşti. Karşılaşmanın ardından maç sonu basın toplantısında konuşan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Sakaryaspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım, mücadeleyi ve Play-off'ları değerlendirdi.

Taşdemir: “Bilerek maç vermedik, rakip seçmedik”

Play-off sıralaması ve rakipler için plan yapmadıklarını ifade eden İsmet Taşdemir, “Bu zamana kadar doğru olan ne varsa onu yapmaya çalıştık. Bu son maçta da rakip gözetmedik. Şu takımla eşleşelim diye diğer takımların yapıkları gibi kata külli işlere girişmedik. Bilerek maç vermedik. Rakip seçmedik. Biz, kendi bileğimizin hakkıyla şampiyonluğu çok istedik. İlk etabı elimizden kaçırdık. Önümüzde 2'inci bir etap var. Ona hazırlanıyoruz. İnşallah sezon başından beri herkesin istediği şampiyonluğu Play-off'ta bileğimizin hakkıyla alacağız. Play-off'larda farklı bir stratejimiz yok. Yapmak istediklerimiz belli. Play-off maçları oyuncu için de iyidir. Keyifli ve zevkli olacağını düşünüyorum. Biz bu heyecanı yaşıyoruz. Play-off'un havası her zaman farklıdır. İnşallah biz de bize yakışan oyunla skorları alıp, yolumuza devam ederiz” dedi.

Yıldırım: “Kulüp olarak şampiyonluğa çok ihtiyacımız var”

Şampiyonluk hedeflediklerinin altını çizen Şaban Yıldırım, “Bundan sonra buradaki takımlar zaten lider. Biz de şampiyon olmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çünkü kulüp olarak buna çok ihtiyacımız var. Samsun'da olduğu gibi büyük yatırımlar ne yazık ki bizim şehrimizden çıkmıyor. O bakımdan biz şampiyon olmak için kanunlar çerçevesinde meşru dahilinde her şeyi yapacağız. Rakiplerimizden 1 adım öne çıkmaya çalışacağız. İnşallah herkes için müthiş bir futbol şöleni olur” diye konuştu.

Play-off'larda da karşılaşacak olan Samsunspor ve Sakaryaspor maçının galibi, Kastamonuspor-Sarıyer maçının galibiyle oynayacak. Buradan çıkan takım TFF 2. Lig Kırmızı Gurp'taki Play-off'lardan gelen takımla TFF 1. Lig'e çıkma maçını yapacak.