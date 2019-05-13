Lig Play-Off Çeyrek Finali Yılport Samsunspor-Sakaryaspor maçının ardından iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlanınca Sakaryaspor yarı finale çıktı. Karşılaşmanın ardından maç sonu basın toplantısında konuşan Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Sakaryaspor Teknik Direktörü Şaban Yıldırım, önemli açıklamalarda bulundu.

İsmet Taşdemir: “İstifa yok, seneye direkt çıkmaya çalışacağız”

Bu sene başarısız olduklarını ifade eden İsmet Taşdemir, “İstifa yok. Zaten mukavelemiz devam ediyor. Sadece bu sene başaramadık. Tabii ki kafamızda bir şeyler var. Şu anda üzüntülü bir durumdayız. Üzüntümüz geçtikten sonra önümdeki sene nasıl direkt çıkabiliriz diye çalışmalara başlayacağız” dedi.

Şaban Yıldırım: “Turu geçtiğimiz için mutluyuz”

Samsun'da tur atlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Şaban Yıldırım, “Oyunun iki yönünü de iyi oynamak istedik. Maç çok yüksek bir atmosfere sahne oldu. Önemli olan turu geçmekti. İyi oynamak, iyi savunma yapmak önemliydi. İlk maçtan avantajlı ayrılmıştık. Maçın sonuna kadar da skoru koruduk. Maçın sonuna doğru pozisyonlar da bulduk. Sonuçta turu geçtik. Yolumuza devam ediyoruz. Sarıyer de çok güçlü bir takım. Bu akşamdan sonra Sarıyer maçına hazırlanacağız” diye konuştu.

Yılport Samsunspor bu mağlubiyet ile ligi sonlandırırken, Sakaryaspor ise Sarıyer ile yarı finalde karşılaşacak. Yenen takım Kırmızı Grup'tan finale çıkan takımla TFF 1. Lig'e çıkma mücadelesi verecek.