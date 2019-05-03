Yılport Samsunspor sezonun son antrenmanını yaptı

Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yılport Samsunspor, normal sezonun son antrenmanını yaptı.

Kırmızı-beyazlar, ligin son haftasında karşılaşacağı Sakaryaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde yapılan antrenman 5'e 2 çalışmasının ardından yapılan yarı sahadaki taktik antrenmanın ardından son buldu. Kırmızı-beyazlılar, antrenmanın ardından Sakaryaspor maçı için kampa girdi.

Yılport Samsunspor'un sıralamadaki yeri ve Play-Off'lar'daki rakibi cumartesi günü kendi sahasında ağırlayacağı Sakaryaspor maçının ardından belli olacak. Kırmızı-beyazlılar şu anda 33 haftada topladığı 70 puanla lider Keçiörengücü'nün 3 puan gerisinde 3. sırada yer alıyor. Samunspor'un Play-Off rakiplerinden Kastamonuspor 71 puanla 2., Sakaryaspor 69 puanla 4. ve 68 puanlı Sarıyer 5. sırada yer alıyor.

34. hafta müsabakalarında Kastamonuspor 1966 - Gümüşhanespor ve Sarıyer - Utaş Uşakspor maçları oynanacak. Play-Off'lardan çıkan Beyaz Grup takımı, Kırmızı Grup'ta Play-Off'larda finale çıkan takımla Spor Toto 1. Lig'e çıkma mücadelesi verecek.