Lig Beyaz Grup'ta 32. hafta maçında karşılaşan Yılport Samsunspor – Utaş Uşakspor maçının ardından her iki takımın teknik direktörü karşılaşmayı değerlendirdi.

Yılport Samsunspor, sahasında misafir ettiği Utaş Uşakspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ve Utaş Uşakspor Teknik Direktörü Aydoğan Tunay, basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi.

Bol gollü bir galibiyet aldıklarının altını çizen kırmızı-beyazlı ekibin Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Keçiören kazanınca sadece play-off'a hazırlanan bir takım konumuna geldik. Bugün de o hazırlık maçlarından birini oynadık. Bol gollü bir galibiyet aldık. Futbolcularımı kutluyorum. Manisa maçında da çok az forma şansı bulan oyuncular oynayacak. Yavaş yavaş play-off'lara yaklaşıyoruz. Bugün kaleci Furkan'da çok iyi bir maç çıkarttı. Futbolcularımı kutluyorum” dedi.

Ağır bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Utaş Uşakspor Teknik Direktörü Aydoğan Tunay, “Bizim için lig bitmiş gibi. Orta sıralardayız. Samsun'un gücü de ortada. Maçın başında oyuncumuzun ayağının kırılması, bizim için maçın önüne geçti. Futbolcularımızın morali bozuldu. Samsunspor'un kalecisini Şenol Güneş bugün izlese, Milli Takım'a çağırırdı diye düşünüyorum. 4-0 yenildik ama oyunu çirkinleştirmedik. Gücümüz yettiği kadar direnmeye çalıştık. Çok gol kaçırdık. Belki de maç 4-3 bitebilirdi. Samsunspor'un inşallah şampiyon olmasını diliyorum. Çünkü bu şehre şampiyonluk yakışır. Samsunspor bu lige yakışmıyor. İnşallah ileri ki yıllarda Süper Lig'de görürüz” diye konuştu.