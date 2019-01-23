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Yılport Samsunspor'da antrenmanlar basına ve taraftara kapatıldı

Amed Sportif’e 3-2 yenilen Yılport Samsunspor, bu hafta yapılacak antrenmanları basına ve taraftara kapattı.

Amed Sportif'e 3-2 yenilen Yılport Samsunspor, bu hafta yapılacak antrenmanları basına ve taraftara kapattı.


TFF 2. Lig ekiplerinden Yılport Samsunsor, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklama ile antrenmanların basına ve taraftarlara kapalı olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


“Pazar günü oynanacak olan Gümüşhane maçı öncesi gerek yazılı ve görsel medyada gerekse sosyal medyada oluşan bilgi kirliliği nedeniyle oyuncularımızın, teknik ve idari kadromuzun konsantrasyonunun bozulmaması için bu hafta geçerli olmak kaydıyla antrenmanlarımız basına ve taraftarlarımıza kapalı gerçekleştirilecektir.”

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