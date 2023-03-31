Yoğun bakım hemşireleri sertifikalarını aldı

Samsun Bafra Devlet Hastanesi, "Sağlık Turizm Belgesi"nden sonra Karadeniz Bölgesi'nde bir ilki daha gerçekleştirerek başlattığı "1. Yoğun Bakım Sertifikasyon Programı"na katılan hemşirelere sertifikalarını verdi.

Yoğun bakım yatak sayıları ile 305 tescilli yatak sayısıyla B rolü hastane grubunda Bafra, Atakum, 19 Mayıs, Yakakent, Alaçam ilçeleri ile birlikte Sinop ili ve ilçelerine hizmet veren Bafra Devlet Hastanesi'nde başlatılan 1. Yoğun Bakım Sertifikasyon Programı'na Samsun ve Sinop'tan katılan 9 kursiyer, 15 gün teorik, 15 gün uygulama olmak üzere 30 iş günü sonunda eğitimlerini tamamlayarak sertifikalarını aldı.

Başhekim Uzm. Dr. Alaiddin Domaç, “Yoğun bakımların başarısında şüphesiz en büyük paya sahip unsur yoğun bakım hemşireleridir. Kritik hastanın takip ve tedavisinde son derece donanımlı hemşirelere ihtiyaç vardır. Biz bu bilinçle çıktığımız yolda ilkini tamamlamış olduğumuz Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı'nın kapanışı için tekrar bir aradayız. Bafra Devlet Hastanesi'nin bu sertifikayı verebilecek donanımda olan Karadeniz'deki ilk ilçe devlet hastanesi olması bizleri gururlandırmakta. Bafra Devlet Hastanesi ailesinin her bir üyesi bu süreçte büyük bir özveri gösterdi. Buradan da değerli doktorlarımıza ve tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimize hayırlı olsun dileklerimizi iletirken çalışma hayatlarında başarılar dilerim” dedi.

Sinop Atatürk Devlet Hastanesinden katılan Yasemin Kul Altun, “Uzun süredir yoğun bakım sertifikasyonu almak istiyordum ve kendimi burada Bafra Devlet Hastanesinde buldum. İyi ki buradayım. Programın başından sonuna emeği geçen herkesle tanıştığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. Bize sağladıkları imkandan dolayı teşekkür ederim” diye konuştu.

Ayşenur Zeren “Buraya Çarşamba Devlet Hastanesi'nden geldim. Bafra Devlet Hastanesi bu sertifikasyon programı için tam anlamıyla harika bir kurum. Gerek sıcakkanlı yaklaşımları gerekse özverili öğretim aşamaları bize bu süreci güzel geçirmemizi sağladı. Bafra Devlet Hastanesi'ne bizlere sağladığı destek için teşekkür ederim” diyerek duygularını ifade etti.

Sertifikalarını alan kursiyerlere, bu süreci özveriyle sonuçlandıran doktorlara ve eğitimci hemşirelere teşekkür belgelerinin hastane yöneticileri tarafından takdim edilmesinin ardından program sona erdi.

Törene hastane yöneticileri sağlık çalışanları ve kursiyerler katıldı.