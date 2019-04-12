Yoğun Bakım Hemşireliği Programı ilk mezunlarını verdi

Geçen aylarda VM Medical Park Samsun Hastanesi, Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programı için Sağlık Bakanlığı'na başvuruda bulunmuştu. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan başvuru sonrası VM Medical Park Samsun Hastanesi 4 Mart-12 Nisan arası tarihlerde kursiyerlere kapılarını açtı. Programı başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifika töreni MLP Care Strateji ve Performans Grup Koordinatörü Dr. Hikmet Çavuş'un katılımıyla gerçekleşti.

Sertifikasyon Programı Sorumlusu VM Medical Park Samsun Hastanesi Eğitim Hemşiresi Nebiya Çağlar, “Sağlık Bakanlığı onayı ardından Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikasyon Programımız 4 Mart itibariyle başladı. 23 teorik eğitmenin programımıza katılan kursiyerlere verdiği; 124 teorik, 120 saat yoğun bakım ünitemizde uygulamalı eğitimi sonrası bir sınav gerçekleştirdik. Eğitimlere katılarak sınavı başarıyla geçip, programı tamamlayan kursiyerlerimizin sertifikalarını bugün teslim ettik. Kendilerini tebrik ediyoruz” dedi.