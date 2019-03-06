Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı başladı

Hastane Başhekimi Dr. Adem Dirican, “Yoğun bakım ünitesi ancak iyi eğitim almış, özellikli alanların detaylarına hakim hemşirelerimiz tarafından yürütülebilir” dedi.

Hastane Genel Müdürü Dr. Hakan Özcan açılış konuşmasında, “Alanında uzman hekimlerimiz ve deneyimli hemşirelerimiz ile yoğun bakım ünitelerimizdeki tecrübelerimizi sizlere aktarıyor olmak gurur verici. VM Medical Park Samsun Hastanesi olarak, yıllardır olduğu gibi, akademik gelişiminize katkı sağlıyor olmaktan dolayı mutluyuz ve her zaman yanınızdayız” şeklinde konuştu.

Hastane Başhekimi Dr. Adem Dirican da yoğun bakımın önemine dikkat çekerken şunları söyledi: “Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifika Programı bizler için çok önemli. 10. yılımızda kapasitemizi ve yatak sayımızı da artırarak 3. basamak yoğun bakım hizmeti vermekteyiz. Yoğun Bakım Ünitesi gibi bir departmanı ancak iyi eğitim almış, özellikli alanların detaylarına hakim hemşirelerimiz tarafından yürütülebilir. VM Medical Park Samsun ailesi olarak aramıza hoş geldiniz der, eğitimin ve öğrenmenin heyecanının hayatınıza ışık saçmasını dilerim” ifadelerini kullandı.

Hasta Bakım Hizmetleri Müdürü Nagihan Şimşekkurs hakkında bilgiler vererek, “Hemşirelik gibi değerli bir mesleğin yoğun bakım gibi özellikli alanda gönülleriyle çalışacak yeni meslektaşlarımı bugün aramızda görmek bizi heyecanlandırıyor. Sizlerin emeğinizi değere dönüştürerek, bu alanda başarılarınızın hep yakın takipçisi olacağız” diye konuştu.