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Yoğun bakım kapasitesi artırıldı

Mart ayından bu yana Pandemi Hastanesi olarak hizmet veren Çarşamba Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım yatak kapasitesi artırıldı.

Mart ayından bu yana Pandemi Hastanesi olarak hizmet veren Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım yatak kapasitesi artırıldı.


Mart ayından itibaren dünya çapında mücadele verilen korona virüs salgını sonrasında, Çarşamba Devlet Hastanesi Pandemi hastanesi olarak hizmet vereceği açıklanmıştı. Süreçte bugüne kadar birçok korona virüs hastasına tedavi hizmetinin sağlandığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım yatak kapasitesi artırıldı.


Çarşamba Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Turan Bilgin, “Hastanemiz Yoğun Bakımlarında kapasite artırımı için planlama ve çalışmalarımız devam etmektedir. Mart ayından itibaren Pandemi Hastanesi olarak hizmet vermekte olan hastanemizde 3 ay gibi kısa bir sürede Yoğun Bakım yatak kapasitesinin servis içi 4-A 8 yataklı Yoğun Bakımın hizmete girmesi ile 45' e çıkarılmış olduğu , yine servis içi Z-A 8 yataklı Yoğun Bakımımızın İl Sağlık Müdürlüğümüzün de destekleri ile Ekim ayında hizmete açılması için planlamaların yapılarak çalışmaların devam etmektedir. Yoğun Bakımlarımızda mevcut Cpap - Bpap ve yüksek akım oksijen cihazlarımızla hastalarımızın tedavilerinin sürdürülmektedir” bilgisini paylaştı.


Vaka Sayıları Son Günlerde artıştaydı


Son haftalarda ilçede vaka sayılarında gözle görülür oranda bir artışın yaşandığının bilgisi sıklıkla paylaşılırken, vatandaşlardan duyarlı ve tedbirli olması isteniyordu. Sık sık maske ve temizlik uyarılarının yinelendiği ilçe genelinde artış nedeninin fındık işçileri, düğün törenleri ve bayramlaşmalar olduğu aktarılmıştı.

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