Yoğun karda kayan tır makas yaptı

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybeden tır sürücüsü orta refüjdeki aydınlatma direklerini yıktı.

Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun Ordu karayolunda seyir etmekte olan 99 MD 596 çekici ve 99 ZA 723 dorse plakalı tır sürücüsü A.R.A. yoğun kar yağışı nedeniyle direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüjde bulunan 3 tane aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza sonucu makaslama yapan tırda bulunan sürücü ve yolcu kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle Samsun-Ordu karayolu trafik akışı tek şeritten sağlanırken, kazaya karışan tır vinç yardımıyla yoldan çekildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri ise karayolunda kar temizleme çalışmalarını tamamladı.