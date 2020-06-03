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Yoğurt zannederek yanlışlıkla boya yiyen yaşlı adam hayatını kaybetti

Amasya’da yoğurt zannederek bir kabın içinde bulunan boyayı kaşıkla yiyen yaşlı adam Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Amasya'da yoğurt zannederek bir kabın içinde bulunan boyayı kaşıkla yiyen yaşlı adam Samsun'da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, Amasya'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 83 yaşındaki Yakup Sert yanlışlıkla yoğurt zannettiği kaptaki boyayı kaşıkla ağzına atıp yutunca zehirlendi. Amasya Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yakup Sert ilk müdahalesinin ardından Samsun'da bulunan özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Yakup Sert yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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