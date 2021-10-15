YÖK Başkan Vekili Kapıcıoğlu: “OMÜ Tıp Fakültesi, yeni kurulan tıp fakültelerine hamilik yapıyor”

Dr. M. İ. SafaKapıcıoğlu, OMÜ Tıp Fakültesinin, bugün yeni kurulan tıp fakültelerine hamilik yaptığını söyledi.

Yükseköğretim Kurulu(YÖK) Başkan Vekili Prof. Dr. M. İ. SafaKapıcıoğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesini(OMÜ) ziyaret ederek, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal ve yönetimi ile istişarede bulundu. OMÜ Senato Salonunda düzenlenen toplantıda akademisyenlerin öneri ve sorunlarını dinleyerek görüşlerini bildiren YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, ardından OMÜ Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'la birlikte, TÜBİTAK 1001 programı kapsamında projeleri desteklenen akademisyenlere ve TEKNOFEST 2021'de ödül alan takım üyelerine teşekkür belgesi takdim etti.

Kapıcıoğlu: “OMÜ Tıp Fakültesi, bugün yeni kurulan tıp fakültelerine hamilik yapıyor”

OMÜ'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, “OMÜ, hem Amasya Üniversitesi hem de Samsun Üniversitesinin Tıp Fakültesi öğrencilerine ev sahipliği yaparak eğitiyor. İnşallah bu fakültelerimiz, en kısa zamanda kendi üniversitelerinin bünyesinde eğitimlerine başlayacaklar. Kurulduğunda Hacettepe Üniversitesi bünyesinde eğitime başlayan OMÜ Tıp Fakültesi, bugün de yeni kurulan tıp fakültelerine hamilik yapıyor” dedi.

Üniversitenin eğitim revizyonu ve AR-GE çalışmaları hakkında bilgi veren Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal da “Kendi içimizde birliğimizi sağlayarak, iş birlikleriyle proje sayımızın artmasını diliyoruz. AR-GE'nin önünü açmak suretiyle eğitimi revize etmek, eğitimle AR-GE'yi desteklemek istiyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde önü açık, pazar payı yüksek birtakım özel temalarla bir araya gelmeyi arzu ediyoruz. Bölgede bizi ön plana çıkaracak, üretime ve araştırmaya destek olacak projeleriniz bizim için son derece değerli” şeklinde konuştu.

“Yakında proje pazarında akademisyenlerle sanayici ve sektör temsilcilerini bir araya getireceğiz”

Üniversitenin YÖKAK Kalite Belgesini aldığını hatırlatarak yakın bir zamanda düzenlenecek proje pazarında, akademisyen, sanayici ve Samsun'un önemli sektörlerini bir araya getirmeyi hedeflediklerini kaydeden Rektör Ünal, “Bu sayede birbirimizi tanımak ve neler yapabileceğimizi görmek istiyoruz” sözlerine yer verdi.

Üniversitelerin prestijlerinin, projelerden sağlanan dış kaynaklarla yükseldiğini ifade eden Rektör Ünal, yapacakları çalışmalarla 2022 yılının eylül ayında, yeni ve daha güçlü bir üniversite hedeflediklerini vurguladı.

TÜBİTAK 1001 programı destek kazanan projeler için akademisyenlere teşekkür belgeleri sunuldu

Toplantı sonrası düzenlenen teşekkür belgesi takdim töreninde TÜBİTAK 1001 programı kapsamında projeleri desteklenen akademisyenler; Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eyüp Selim Köksal “Hareketli Damla Sulama Sistemlerinde Değişken Oranlı Sulama İçin İnsansız Hava Aracı ve Uydu Sistemlerine Dayalı Yönetim Modelinin Geliştirilmesi” başlıklı projesiyle, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berna Tunalı “Kamışsı Yumaktan Elde Edilen NeotyphodiumCoenophialum'unGenotipik ve Kemotipik Çeşitliliği” başlıklı projesiyle, Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Sözmen “Fare Kutanöz Yassı Hücreli Karsinom Modelinde Global Gen Ekspresyon Profili Değerlendirilerek Tümör Gelişiminde Etkili Olan Yeni Genlerin Belirlenmesi ve Temsirolimus Uygulamasının Tümör Genlerine Etkilerinin Tespiti” başlıklı projesiyle, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslıhan Kurt Kızıldoğan “Tunrs İki Bileşenli Sistemin Streptomycesclavuligerus'ta Tunikamisin Biyosentezi Üzerindeki Düzenleyici Etkisinin Araştırılması” başlıklı projesiyle, Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Musa Kavas - “Crispr-Act2.0 Sistemi Kullanılarak Kök-Ur Nematoduna Dayanıklı Domates Bitkisinin Geliştirilmesi” başlıklı projesiyle ve İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih Kesgin de “Modern Dönemde Mısır'da Hadis ve Sünnet Eksenli Tartışmalar: Metodolojik ve Akademik Bir İnceleme” başlıklı projesiyle teşekkür belgesi aldı.

TEKNOFEST 21 Ödülü Huma AR-GE ve Aphelion-42 Takımına Teşekkür Belgesi

Ardından TEKNOFEST 2021 Uluslararası İHA Yarışması Yerlilik ikinciliği alan Huma AR-GE Takımı akademik danışmanı Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İdris Sancaktar, takım kaptanı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Deniz Can Aykurt ve takım üyeleri Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Hüseyin Can Küçüksezer, Ömer Faruk Yılmaz ve Hazal Kara'ya; TEKNOFEST 2021 Uluslararası Döner Kanat İHA Yerlilik üçüncüsü Aphelion-42 Takımı takım kaptanı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğrencisi Abdurrahman İlbeyli ile takım üyeleri Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Selim Uzun ve Halil Talha Akdemir'e teşekkür belgeleri takdim edildi.

Törenin sonunda Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı makamında ziyaret eden YÖK Başkan Vekili Prof. Dr. Safa Kapıcıoğlu, OMÜ'nün şeref defterini imzaladı.

Toplantıya;OMÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recep Sancak, Prof. Dr. Cengiz Batuk ile Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Genel Sekreter Prof. Dr. Hüseyin Gençcelep, OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, fakülte dekanları, akademisyenler, idari personel ve ödül alan öğrenciler katıldı.