Yol yapım maliyetlerinde 257 milyon TL tasarruf

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kendi personelimiz ve kendi ürettiğimiz malzemelerle yaptığımız yollarla müteahhittin işi yapmasına kıyasla 3'te 1 oranında kar elde ediyoruz” dedi.

Samsun'da 2024'de yol sorunu yaşayan mahalle kalmayacak' hedefi istikâmetinde çalışmalarına hızla devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi, kendi tesislerinde yaptığı beton ve taş üretimi ile maliyeti düşürüp büyük tasarruf sağlıyor. Yol yapım çalışmaları Büyükşehir Belediyesi'nin kendi personeli tarafından kendi ürettiği beton ve taş malzeme kullanılarak yapılıyor. Bu sistem ile yol yapım çalışmaları hız kazanırken bir yandan Büyükşehir Belediyesi bütçesinden dışarıya çıkacak önemli miktardaki kaynak da içerde kalmış oluyor.

Yol çalışmalarının tamamını kendi imkanlarıyla gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, maliyetleri düşürmek adına kurduğu 4 beton santrali, 13 konkasör tesisi ve 2 kırma, yıkama, eleme tesisi ile toplam 257 milyon 501 bin 309 TL tasarruf elde etti.

Üretimle tasarruf sağlandı

Kavak, İlkadım, Çarşamba ve Bafra'da bulunan 4 beton santralinde 2021 yılında 27 bin 337 metreküp, 2022 yılında 123 bin 825 metreküp, 2023 yılının ilk 3 ayında ise 24 bin 526 metreküp beton üretildi. Beton santrallerinde yapılan üretim sayesinde toplam 56 milyon 501 bin 329 TL tasarruf sağlandı. Büyükşehir Belediyesi, 13 konkasör ile 2 kırma yıkama eleme tesisinde 4 yılda 2 milyon 845 bin 363 ton taş malzeme üretimi gerçekleştirerek 200 milyon tasarruf elde etti.

“3' te 1 daha karlı”

Özellikle kırsal bölgelerde bulunan mahallelerin yol sorununu tek tek çözdüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Çalışmalarımız planlandığı gibi gidiyor. Yol çalışmalarını her alanda kendi imkanlarımızla gerçekleştiriyoruz. Beton yolları kendi kurduğumuz tesislerde üretilen malzemeyle yapıyoruz. 4 beton santrali, 13 taş ocağı kurarak maliyet konusunda kar elde ettik. 452 araç ve 755 personelle yol yapım çalışmalarını yürütüyoruz. Kendi personelimiz ve kendi ürettiğimiz malzemelerle yaptığımız yollarla müteahhittin işi yapmasına kıyasla 3'te 1 oranında kar elde ediyoruz” diye konuştu.