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Yola dökülen mazot kazalara sebep oldu

Samsun’da bir araçtan yola dökülen mazot 2 aracın yoldan çıkarak kaza yapmasına neden oldu.

Samsun'da bir araçtan yola dökülen mazot 2 aracın yoldan çıkarak kaza yapmasına neden oldu.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Anadolu Bulvarı üzerinde saat 08.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir araçtan yola mazot döküldü. Yolun kaygan olmasından dolayı İsa D. idaresindeki 55 BZ 822 plakalı kamyonet direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp refüjdeki bariyere ve çam ağacına çarparak durdu. Aynı yerde Hürmet K. idaresindeki 55 BK 327 plakalı kamyonet de direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki su kanalına girdi. Her iki kaza da maddi hasarla atlatıldı.


Kazaların yaşanması üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede önlem aldı.


Karayolları ekipleri de mazottan kayganlaşan zemine kum döktü. Kaza yerinde trafik bir süre kontrollü olarak verildi.

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