İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yolcu otobüsünün çarptığı genç ağır yaralandı

Samsun’da yolcu otobüsünün çarptığı genç ağır yaralandı.

Samsun'da yolcu otobüsünün çarptığı genç ağır yaralandı.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi otogar yanı Ankara Bulvarı yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Giresun'a giden Kenan K.(53) idaresindeki 34 FA 5057 plakalı yolcu otobüsü, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Bahtiyar Topçu'ya (24) çarptı. Kazada ağır yaralanan Bahtiyar Topçu, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.