Yolda baygın bulunan şahıs hastanede hayatını kaybetti

Samsun'da yolda baygın halde bulunan şahıs ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ümit Dursun Türkdönmez (47) yolda baygın halde bulundu. Vatandaş durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Türkdönmez yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ümit Dursun Türkdönmez'in kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.