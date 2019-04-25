Yoldan çıkan otomobil işe gitmek için araç bekleyen inşaat işçisini öldürdü

Samsun'da yoldan çıkan otomobil, işe gitmek için yol kenarında araç bekleyen inşaat işçisine çarparak ölümüne sebep olurken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu 60. kilometresine Üçhanlar mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Yılmaz (39) idaresindeki 34 EV 4321 plakalı otomobil, Kavak'tan Havza istikametine seyir ederken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıktı. Otomobil önce akaryakıt istasyonu yanındaki yol kenarında işe gitmek için arkadaşlarının kendisini araçla alması için bekleyen inşaat işçisi İlyas Topuz'a (54), ardından park halindeki tırın dorsesine çarptı.

Kazada otomobilin çarptığı inşaat işçisi kaza yerinde hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü Halil İbrahim Yılmaz ise yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobil yoldan çıkan yaya İlyas Topuz'a çarpma anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.