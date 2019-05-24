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Yoldan çıkan otomobil yön levhasına çarptı: 1 yaralı

Samsun’da yoldan çıkan otomobilin trafik yön levhasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Samsun'da yoldan çıkan otomobilin trafik yön levhasına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.


Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Anadolu Bulvarı İŞGEM Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hilal Bayram yönetimindeki 55 NU 979 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak refüjdeki trafik yön levhasının direğine çarpıp yola savruldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Hilal Bayram, 112 acil servis ekiplerince ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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