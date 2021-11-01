Yolların konforu arttı, köye dönüş başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi Terme ilçesi Örencik Mahallesi'nin yol problemini ortadan kaldırıyor.

Traktörlerin dahi gitmekte zorlandığı yolun önemli bir bölümünü betonla kaplayan belediye, ulaşımı konforlu hale getiriyor. Örencik Muhtarı Dursun Ali Güney, göç veren mahallesinin artık göç almaya başladığını söyledi.

Samsun'un en eski kırsal yerleşimlerinden biri olan Terme'nin Örencik Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir şekilde çalışıyor. Samsun'a 96 kilometre, ilçeye ise 38 kilometre uzaklıkta bulunan 400 yıllık 250 hanenin yaşadığı mahallenin yolları konforlu hale getiriliyor. Özelikle yazın gurbetteki vatandaşların da memleketlerine tatile gelmesiyle nüfusu artan mahallenin yollarına neşter vuruluyor.

Örencik ile Ambartepe ve İlimdağ Mahallelerini de birbirine bağlayan 9 kilometrelik grup yolu Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı'nın yatırımıyla rahata kavuşuyor. Güzergahın 4 kilometrelik kısmına beton yol yapan belediye, kalan 5 kilometrelik bölümü ise 2022 yılında tamamlayacak. Vatandaşlarının büyük bölümü şehir dışında yaşayan Örencik'te yolun yapılmasıyla nüfus da artmaya başladı. Ulaşım konforlu hale gelmesiyle gurbetten geri dönüş yapan mahalle sakinleri, atıl durumda kalan evlerini restore ediyor.

Beton grup yolunun hizmete girmesiyle yaşanan değişimi anlatan Örencik Muhtarı Dursun Ali Güney, göç veren mahallesinin göç almaya başladığını söyledi. Yolun konforunun yükselmesinde büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Muhtar Güney, “Yolumuz çok kötüydü. Yazın tozdan, kışın yağmur çamur, kasis ve çukurdan dolayı çilemiz çoktu. Yol yapılınca çilemiz kalmadı. Yolun yapıldığını duyan gurbetteki özellikle emekli hemşehrilerimiz, geri dönüş yapmaya başladı. Kesin dönüş yapanlardan evi olanlar onarıyor, olmayanlar ise ev yapıyor. Nüfusumuzun artmasıyla köyümüz şenleniyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ekibinden Allah razı olsun” diye konuştu.

Yolun hayatlarını değiştirdiği dile getiren mahalle sakini Haydar Cüre ile Barış Demir, “Köye iki kez geliyorsak üçüncüsünde sanayiye gidiyorduk. Yollarımız çok bozuktu. Araçlar çıkamaz, sürekli akis kırardı. Makaslar zarar görürdü ve araçlarımızı çekmek zorunda kalırdık" dedi.