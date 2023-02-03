İhlas Haber Ajansı

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Yolun karşısına geçerken araba çarptı

SAMSUN (İHA) – Samsun’da yolun karşısına geçmekte olan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da yolun karşısına geçmekte olan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.


Kaza, İlkadım ilçesi Çifte Hamam Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zafer D.'nin(54) kullandığı 55 ADR 92 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Sedat A. (44) isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan vatandaş yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza yerinde yaralının arkadaşları ile sürücü arasında gerginlik yaşandı.


Kazanın tanıklarından Yunus Emre Aydın isimli vatandaş, "Dışarıdan şiddetli bir ses geldi. Bakmaya gittiğimde herkes toplanmıştı. Yerde bir adam hareketsiz halde yatıyordu" dedi.


Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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