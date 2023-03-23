Yolun karşısına geçerken kamyonet çarptı

Samsun'da yaya yolunu kullanarak yolun karşısına geçmekte olan yaşlı vatandaş, kamyonetin çarpması sonucu hastaneye kaldırıldı.

Kaza, İlkadım ilçesi Cumhuriyet Caddesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Binası önünde meydana geldi. Yolun karşısına geçmekte olan 65 yaşındaki İsmet A.'ya, 55 AJ 628 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaş yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Akabinde olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.