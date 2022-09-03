Samsun'da 2 kişi, yolunu kestikleri genci sokak ortasında darp ettiler.

Olay, Atakum ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 3 arkadaşın yanında bir otomobil durdu. Otomobilden inen 2 kişi, gençlerden birine tekme-tokat saldırdı. Yere düşen gence vurmaya devam eden 2 kişi, mahallelinin tepkisi üzerine araca binip olay yerinden kaçtı. Olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.