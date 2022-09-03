İhlas Haber Ajansı

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Yolunu kestikleri genci sokak ortasında darp ettiler

Samsun’da 2 kişi, yolunu kestikleri genci sokak ortasında darp ettiler.

Samsun'da 2 kişi, yolunu kestikleri genci sokak ortasında darp ettiler.


Olay, Atakum ilçesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yürüyen 3 arkadaşın yanında bir otomobil durdu. Otomobilden inen 2 kişi, gençlerden birine tekme-tokat saldırdı. Yere düşen gence vurmaya devam eden 2 kişi, mahallelinin tepkisi üzerine araca binip olay yerinden kaçtı. Olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

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