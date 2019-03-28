Yöneticiler çalışanlarının isim ve fotoğraflarını aradı

Türk Telekom Samsun Bölge Müdürlüğü'ne bağlı illerin yöneticileri, 738'er adet fotoğraf ve ismin yazığı olduğu kağıtların arasından kendi personellerine ait olanları bulmaya çalıştıkları yarışmada adeta nefes nefese yarıştılar.

Amasya, Sinop, Samsun, Tokat, Ordu ve Çorum illerini kapsayan bölge müdürlüğünün değerlendirme toplantısına katılan yöneticiler, önlerine sürpriz şekilde konulan çalışanlarına ait karışık haldeki resim ve üzerinde isimlerin yazılı olduğu kağıtları eşleştirmeye çalışarak panoya astılar.

14 yöneticinin mücadele ettiği ve renkli anların yaşandığı etkinliği değerlendiren Türk Telekom Samsun Bölge Müdürü Baki Günay, “Bölge toplantımızda yöneticilerimize karışık olarak çalışanlarımızın isimlerini ve fotoğraflarını koyduk. Her yöneticiden sorumlu olduğu kişilerin fotoğraflarını ve isimlerini bulup eşleştirmesini istedik. Ortaya güzel bir ekip uyumu çıktı. Çünkü yöneticisi olduğun kişileri tanımak, onlara değer vermek rakamlardan önemlidir” ifadelerini kullandı.