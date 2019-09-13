Yönten: “Kılıç'ın Samsun'da başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyoruz”

Yakup Yönten ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u makamlarında ziyaret etti.

Yakup Yönten ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen, geçen ay Samsun'a Cumhuriyet Başsavcısı olarak göreve başlayan Mehmet Sabri Kılıç'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç'a üstlendiği önemli görevde başarı dileklerini ileten Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten, Kılıç'ın mesleki tecrübesi, bilgi ve birikimi ile Samsun'da başarılı çalışmalara imza atacağına yürekten inandığını belirterek, sıcak misafirperverliğinden dolayı kendisine teşekkür etti.

İl Emniyet Teşkilatına başarılar diledi

Yönten ve Esen, Başsavcı Sabri Kılıç'tan sonra Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'u da ziyaret etti. Sohbet ortamında geçen ziyarette Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yakup Yönten, hastanenin sağlık alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Dr. Yakup Yönten ayrıca; huzur ve güven ortamının sağlanmasında fedakarca çalışan İl Emniyet Teşkilatına, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz nezdinde kolaylıklar ve başarılar diledi.

Başsavcı Mehmet Sabri Kılıç ve İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz da, güzel dilek, temenni ve ziyaretlerinden ötürü Yakup Yönten ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Esen'e teşekkür etti.