Yöresel Lezzetler Yarışması'nda renkli anlar

Çarşamba ilçesinde Dikbıyık Anadolu Lisesi'nin düzenlediği Yöresel Lezzetler Yarışması'nda, öğrenciler hazırladıkları birbirinden lezzetli yöresel yemekleriyle yarıştılar. Yufkalar açıldı, kazanlar kaynadı, keşkekler dövüldü. Yöresel halk oyunları sergilendi.

“Toplumu bir arada tutan milli kültürdür”

Okul Müdürü Cengiz Can, şair Nurgül Kaynar Yüce'ye ait “Yemek Masası” adlı şiiri okuyarak davetlilere hitap etti. Bu tür etkinlikler yapılarak eskiyi anımsadığını söyleyen Can, “Toplumu bir arada tutan milli kültürdür. Yırtık pırtık kıyafetlerin, hamburgerin, cipslerin, yabancı şarkıların, dansların moda olduğu, kültür yozlaşmasının had safhaya ulaştığı bir dönemde milli kültürümüzün miraslarından olan yöresel lezzetlerimizi, halk oyunlarımızı, yöresel kıyafetlerimizi geleceğe taşımak için bu etkinliği düzenliyoruz" dedi.

Hazırlanan yemekler jüri tarafından değerlendirildi. İkramdan sonra etkinlik sona erdi.

Etkinliğe İlçe Emniyet Müdürü Barik Çiçek, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir, Dikbıyık Jandarma Karakol Komutanı Ekrem Aydın, İlçe Nüfus Müdürü Yusuf Çakır, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Zekai Varol, kurum ve okul müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.