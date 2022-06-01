Yöresel Ot Yemekleri Festivali: 1878 çeşit ot tanıtıldı

Samsun'da 6'ncısı düzenlenen ‘Yöresel Ot Yemekleri Festivali'nde 1878 farklı ot çeşidi tanıtıldı.

Samsun Turizmciler Derneği öncülüğünde açılan 6. Yöresel Ot Yemekleri Festivali, Çobanlı İskelesi etkinlik alanında başladı. Öncelikli olarak yenilebilen yabani veya normal otların tanıtılması amaçlanan festivale vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tirşik otu, Arapçası otu, yabani nane, karahindiba, hardal otu, kereviz, papatya gibi lezzetlerin sergilendiği festivalde önümüzdeki günlerde birçok etkinlik vatandaşlarla buluşacak.

“Şehrimizin mutfak kültüründe olan çeşitlerini yansıtmak istiyoruz”

Festival hakkında bilgi veren Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç, "Festivale 2 sene ara vermiştik. Bu sene 6'ncısını yapıyoruz. Burada masalarımızda ot çeşitlerimiz var. Yenebilen otlarla yapılmış yemeklerimiz var. Pasta, börek çeşitlerimiz var. Hediyelik eşya stantlarımız var. Konsepti Samsun'u tanıtacak şeklinde olan hediyelik eşyalar var. Samsun'da yetişen 1878 adet yenebilen otumuz var. Şehrimizin iklim yapısından dolayı bu bitkiler mevcut. Bu yemeklerimiz zaten bizim mutfaklarımızda yapılıyor. Her evde ısırgan çorbasından ebe gümeci kavurmasına kadar, kaldirik turşusunda kırçan kavurmasına kadar hepsi zaten bizim yemeklerimizde mevcut. Biz bunları 'gastronomi şehri Samsun' diye yola çıkarak bu doğrultuda gitmek istiyoruz. Şehrimizin mutfak kültüründe olan çeşitlerini yansıtmak istiyoruz. Samsunumuzda mutfak kültürü olarak büyük bir zenginlik içerisindeyiz. Şehrimizin birçok kültürden tatlar var. Bunu şehir bir avantaja çevirmiş durumdadır. Biz de bunu dernek olarak tanıtmak istedik” dedi.

Festival 5 Haziran'da sona erecek.