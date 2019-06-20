Yöresel Ot Yemekleri Festivaline yoğun ilgi

Yöresel Ot Yemekleri Festivali” Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi alanında düzenlendi.

Samsun Turizmciler Derneği öncülüğünde ve Samsun Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile açılan 5.Yöresel Ot Yemekleri Festivali Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi alanında düzenlendi. Öncelikli olarak kadınların ekonomiye katılmasını amaçlayan festivalde 96 farklı çeşit ot yemekleri sergilendi. Milli Mücadelenin 100.yılı olması dolayısıyla ot yemekleriyle birlikte 100. yıla özel yapılan tablolar, resimler, takılar da stantlarda yerini aldı. Samsun Valisi Osman Kaymak stantları ziyaret ederek ot yemekleri hakkında bilgi edindi. Kurdele kesiminin ardından Açılış konuşmasını yapan Samsun Valisi Osman Kaymak, “Samsun bir tarım kenti. Bu anlamda tarım kenti olma özelliğini öne çıkaran ot yemekleri festivalinin düzenlenmesi çok anlamlı oluyor. Samsuna aynı zamanda turizm kenti diyoruz. Samsun'un büyük potansiyeli var. Son yıllarda insanlar suni ve paketlenmiş yiyeceklerden kaçıyorlar. Bu festival Atalarımızın, Annelerimizin yapmış olduğu yemekleri gün yüzüne çıkarıyor. Bu tür işlerin kalıcı olması gerekiyor” dedi

Valinin konuşmasının ardından kürsüye gelen Samsun Turizmciler Derneği Başkanı Dilek Genç “Festivalimizin 5.sini düzenliyoruz. İlk olarak Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 88 çeşit ot topladık. Ardından Sürmeli köyüne geçtik ve burada ot çeşitliliğini 96 ya çıkardık. Festival de öncelikli amaç kadınların ekonomiye katılmasını sağlamaktır” diye konuştu

Kadınların ürettikleri malzemeleri satacak Çarşı 1919 satış merkezi tahsis ettiklerini dile getiren Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı “ Geleneksel hale gelen bu bölgesel Ot Yemekleri Festivalinde Samsun'u bir ot yemekleri merkezi haline getirecek çalışmalarımız devam ediyor” dedi

Yapılan konuşmaların ardından Samsun Valisi Osman Kaymak 55 farklı çeşit otun kullanıldığı ot kavurması adlı yemeğin yapımına yardım etti. Samsun Valisi Osman Kaymak, Atakum İlçe Kaymakamı Namık Kemal Nazlı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sefer Arlı, yapılan yemeklerin tadına baktı. Ot Yemekleri Festivali 23 Haziran Pazar günü sona erecek.