Yöresel ürün ve kapalı pazaryerine inşaatı başladı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir; “Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Yaklaşık 3 milyon liraya mal olan istimlak sürecinin tamamlanmasının ardından, projelendirme ve ihale süreçleri de tamamlanarak yer teslimi gerçekleştirilen Havza Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryerinin inşasına başlandı.

İnşaat çalışmalarının başladığı alanı ziyaret eden Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza Belediyesinin ilgili birim yetkilileri, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler alarak yapılacak altyapı ve üstyapı çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir; “Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri projesinin Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) işbirliği ile hayata geçirildik. Havza Belediye Başkanı Özdemir; “Havza Belediyesi tarafından bir süredir yürütülen ve yaklaşık 3 milyon liraya mal olan istimlâk çalışmalarının ardında, projelendirme ve ihale aşamasının sonunda Allah'ın izni ile yer teslimini gerçekleştirerek inşa çalışmalarına başladık. Bizim için çok önemli olan “Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri” projesini hayata geçirmenin gururunu yaşamaktayız” dedi.

Başkan Özdemir; “Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan, halkımızın, ilçemize gelen misafirlerin, yöresel ürün üreten üreticilerimizin, pazar esnafımızın yazın tozdan ve sıcaktan, kışın ise soğuk ve çamurdan kurtaracak olan, yine halkımızın sağlıklı, nezih, hijyenik bir ortamda alışveriş yapmalarını sağlayarak hizmet kalitesinin artacak olan Yöresel Ürün ve Kapalı Pazaryeri projemizi inşallah kısa sürede tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız. Projemizin hayata geçirilmesinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'a, Milletvekillerimize, DOKAP Başkanımız Sayın Hakan Gültekin'e ve ekibine teşekkürlerimi sunuyorum. İlçemize ve pazarcı esnaflarımıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.