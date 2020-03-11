İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yörükler gözetim altında

Samsun 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Yörükler merkeze kamera sistemi takıldı.


İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Serkan Kalınbacak, kurulan sistem sayesinde, mahalleye giriş ve çıkışların kontrol altına alındığını ve bu sayede kötü niyetli kişilerin girişini engellediklerini belirtti. Monitörden tüm kamera noktaları gördüklerini belirten Kalınbacak, kamera sisteminin hırsızlık gibi olaylara karşı caydırıcı olduğunu, Kuş Cenneti'ne giden yol Yörükler, Dereköy ile Beylik Mahallelerinin güvenlik kamara sistemi ile 7/ 24 saat gözetim altında olduğunu ifade etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.