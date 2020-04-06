Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde Yörükler Mahallesi Düğün Salonunda çalışmalar başladı.

Korona virüsüne (Kovid-19) karşı mücadeleyi aralıksız sürdüren 19 Mayıs Belediyesi, söz verdiği projeleri de hızla hayata geçirmeye çalışıyor. 2019 seçimlerinin ardından Dereköy Mahallesi Kır Düğün Salonunu tamamlayıp faaliyete geçiren 19 Mayıs Belediyesi, bir diğer projesi olan Yörükler Mahallesi Düğün Salonu çalışmalarına da başladı. 800 m2 kapalı alan üzerinde bulunan mekânda çalışmalara başlayan ekipler, tavan kaplama ve aydınlatma işlemlerini tamamladı. Dekorasyon ve mefruşat çalışmalarının ardından 2 ay içinde çalışmaları tamamlayıp faaliyete geçirmek istedikleri düğün salonu modern görünümüyle örnek bir mekân olacak.

Çalışmalar hakkında açıklamada bulunan 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, “Dünyayı etkisi altına alan kovid-19 virüsü için 26 Şubat'tan itibaren ilçemizde dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarımızı sıklaştırırken, söz verdiğimiz projelerimizi de tek tek hayata geçiriyoruz. Dereköy Kır Düğün Salonumuzu tamamladık, Yörükler Mahallesi Düğün Salonumuzun da çalışmalarına başladık ve iki ay içerisinde tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunacağız. İnşallah korona virüs tedbirlerinden kurtulduğumuz andan itibaren bu salonlarda mutlu günlerde halkımızın mutluluklarına ortak olmaya devam edeceğiz” dedi.