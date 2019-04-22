İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

YPG'li Suriyeliye ek gözaltı kararı verildi

Samsun’da YPG’li Suriye uyruklu bir kişi polis tarafından gözaltına alınıp sevk edildiği nöbetçi mahkemece ek gözaltı kararı verilip yeniden TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Samsun'da YPG'li Suriye uyruklu bir kişi polis tarafından gözaltına alınıp sevk edildiği nöbetçi mahkemece ek gözaltı kararı verilip yeniden TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Husam A.O.'yu Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Husam A.O., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Husam A.O.'ya ek gözaltı kararı verildi ve yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.


Soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.