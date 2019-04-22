YPG'li Suriyeliye ek gözaltı kararı verildi

Samsun'da YPG'li Suriye uyruklu bir kişi polis tarafından gözaltına alınıp sevk edildiği nöbetçi mahkemece ek gözaltı kararı verilip yeniden TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın Suriye'deki uzantısı olan YPG terör örgütü ile bağlantısı olduğu iddia edilen Suriye uyruklu Husam A.O.'yu Canik ilçesinde yakalayarak gözaltına aldı. TEM Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Husam A.O., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Husam A.O.'ya ek gözaltı kararı verildi ve yeniden Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Soruşturma devam ediyor.