Yücel İldiz: “Beraberlikle bitmesi gereken bir müsabakaydı”

Samsunspor'a deplasmanda 1-0 yenilen Altay'da Teknik Direktör Yücel İldiz maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendirdi. Maçın hakkının beraberlik olduğunu dile getiren İldiz, önemli açıklamalarda bulundu.

“Beraberlikle bitmesi gereken bir müsabakaydı”

Son dakikalarda talihsiz bir gol yediklerinin altını çizen Yücel İldiz, “Her 2 takım açısından da zor bir müsabakaydı. Oyun kalitesi açısından çok yüksek bir müsabaka değildi ama mücadele açısından her 2 takım da kazanma adına her şeyi yaptı. Ortada tamamen bir mücadele futbolu vardı. Çok pozisyon olmayan bir müsabakada maalesef oyunun sonunda ferdi bir hatadan gol yedik. Her 2 takımın da mücadelesine baktığımızda beraberlikle bitmesi gereken bir müsabakaydı. Bu maçta özellikle ofansif anlamdaki oyuncu eksikliklerimiz vardı ve alternatif açısından sıkıntı yaşadık. Belki biraz daha hamle gücümüz fazla olsaydı daha farklı olabilirdi. Beklemediğimiz bir anda gol yedik. Bu tip müsabakalarda oyunun sonunda gol yerseniz, atanın kazanacağı maç şeklinde geliyor. Maalesef bu şekilde oldu. Tamamen önümüzdeki maça konsantre olmaya çalışacağız” dedi.