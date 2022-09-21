Yüksek fiyat verdikleri fındık üreticilerini tartıda hile yapıp dolandırdılar

Samsun'da piyasa değerinin üzerinde fiyat vererek fındık alan dolandırıcılar, tartıda hile yaparak üreticileri dolandırdı. Çok sayıda fındık üreticisi mağdur olurken, vatandaşlar dolandırıcıların yakalanmasını istedi. Dolandırıcılardan birini yakalayan fındık üreticisi saldırıya uğrayarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin kırsal mahallelerinden Başalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fındık üreticilerinin ayağına giden kimliği belirsiz dolandırıcılar, tüccarın 45 liradan aldığı fındığı kendilerinin 47 ila 49 lira arasında alacağını söyleyip üreticileri kandırdı. Tartıda hile yaparak eksik tartan dolandırıcılar, çok sayıda fındık üreticisini mağdur etti. Dolandırıcıların 2'si minibüs 3 araçla mahallelerine geldiklerini söyleyen mağdurlar, fındıkları tartarken uzaktan kumanda ile tartıya müdahale edip eksik tarttıklarını ileri sürdü.

Dolandırıcıların saldırısına uğrayarak kolu kırılıp hastanelik olan 60 yaşındaki Rahmi Akay, "Mahalle mahalle dolaşıp bölgedeki fındık üreticilerini dolandırdılar. Benden 42 çuval gelen 2 ton fındığı, bin 300 kilo olarak satın aldılar. Daha sonra yaptığımız hesapta dolandırıldığımı anladım. Benim gibi çok sayıda mağdur var. Mahallede yine fındık alımına gelen dolandırıcılardan birini yakalayınca bana saldırdı. Sol kolumu kırdı. Hastanelik oldum ve kolum alçıya alındı. Ancak kolumun kırılmasına rağmen dolandırıcıyı jandarmaya teslim ettim. 10-15 kişiden oluşan diğer dolandırıcıların da yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz" dedi.

Kendisinin dolandırıldığını belirten Celalettin Özdemir, "Ekip halinde dolaşıyorlar. Fındık üreticilerine piyasa değerinden biraz fazla para verip kandırıyorlar. Tartılara uzaktan kumanda ile müdahale ediyorlar. Anlamayalım diye çuvalları tartarken de yarım çuval olarak tartıyorlar. Bizim bölgede çok sayıda mağdur var. Bazıları jandarmaya şikayetçi oldu. Dolandırıcıların yakalanıp cezalandırılmalarını istiyoruz" diye konuştu.

Mağdurlardan Salih Şenlik ve Gülhanım Ak da dolandırıcıların yakalanıp adalete teslim edilmesini istedi.