Yüksek gerilim hattı direklerini oksijen kaynağı ile kesen şahıslara suçüstü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yüksek gerilim hattı direklerini oksijen kaynağı ile kesen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma neticesinde Salıpazarı ilçesinde YEDAŞ'a ait kullanılmayan yüksek gerilim hattı direklerini oksijen kaynağı ile kesen üç şahıs suçüstü yakalandı. Yanlarında olayda kullandıkları suç aletleri ile birlikte yakalanan şüpheliler H.K., K.K. ve M.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığınca tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve K.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.