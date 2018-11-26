İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yüksek gerilim hattı direklerini oksijen kaynağı ile kesen şahıslara suçüstü

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde yüksek gerilim hattı direklerini oksijen kaynağı ile kesen 3 kişi suçüstü yakalandı.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yüksek gerilim hattı direklerini oksijen kaynağı ile kesen 3 kişi suçüstü yakalandı.


Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbarı çalışma neticesinde Salıpazarı ilçesinde YEDAŞ'a ait kullanılmayan yüksek gerilim hattı direklerini oksijen kaynağı ile kesen üç şahıs suçüstü yakalandı. Yanlarında olayda kullandıkları suç aletleri ile birlikte yakalanan şüpheliler H.K., K.K. ve M.K. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcılığınca tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve K.K. tutuklanarak cezaevine konuldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.