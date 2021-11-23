Yüksek kesimlerde kar uyarısı

Meteoroloji tarafından Orta Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre, 24 Kasım Çarşamba günü Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (20-50 kg/m2), Rize ve Artvin'in kuzey kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 kg) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların zamanla 1100 m üzeri yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

Samsun Valiliği uyardı

Samsun Valiliği konuyla ilgili yaptığı açıklamada ise, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 24 Kasım Çarşamba günü Samsun'un doğu bölgelerinde kuvvetli yağış ve 1100 m üzeri yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğinden, muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.