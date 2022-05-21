Yüksek riskli hastalara uygulandı, canlı yayınlandı

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez canlı yayın ile 3 hastaya TAVI yöntemiyle kalp kapak değişimi operasyonu yapıldı.

Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kardiyovasküler Akademi Derneği tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez canlı yayın ile TAVI Akademi gerçekleştirildi. Samsun Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Uğur Arslan ve deneyimli kardiyoloji ekibi tarafından 3 hastaya TAVI yöntemiyle kalp kapak değişimi operasyonu yapıldı. TAVI Akademi ile işlemler esnasında, eğitim amaçlı yapılan canlı yayın, Türkiye çapında gerçekleştirildi.

Yüksek riskli hastalara başarılı bir şekilde uygulandı

Yapılan TAVI işlemleri ve eğitim canlı yayını konusunda Prof. Dr. Uğur Arlan, “Canlı yayında 3 adet ameliyat olması yüksek riskli hastaya başarılı bir şekilde TAVI işlemini uyguladık. Bu hastalarımızın birinde kalp yetersizliği mevcuttu, birisi 88 yaşındaydı, diğeri ise daha önceden kalp kapağı, ameliyat ile değişmiş ancak yıllar içinde kapak dejenere olmuştu. TAVI işlemi, açık kalp cerrahisi yapılmadan kalp kapağını değiştirme işlemidir. Genellikle kasık yoluyla dikişsiz olarak girip koroner anjiyografiye benzer bir yöntemle anestezi verilmeden aort kapağını değiştiriyoruz. TAVI Akademi başlığı altında eğitim amaçlı işlemler canlı yayında Türkiye çapında yayınlandı. 3 hastamızın da işlemi başarılı geçti ve sağlık durumları oldukça iyi. Bu Samsun'dan canlı yayında yapılan ilk TAVI işlemi, üniversitemiz, tıp fakültemiz ve hastanemiz için çok gurur verici” dedi.

TAVI Nedir?

TAVI (Transcatheter aortic valve implantation) aort kapağının ameliyatsız değişimini sağlayan girişimsel bir tedavi yöntemidir. Uzun yıllar cerrahi olarak aort kapağının değişimi tek tedavi seçeneği iken son yıllarda ameliyatsız, göğüs açılmadan aort kapağının değiştirilmesi mümkün hale gelmiştir.

TAVI işlemi hangi hastalarda kullanılır?

Ameliyatsız aort kapağı değişimi yani TAVI yöntemi, aort kapak hastalıklarının tedavisinde kullanılır. Başlangıçta sadece ameliyat şansı olmayan hastalara uygulanırken, daha sonra ameliyat riski çok yüksek olan hastalar, ameliyat riski orta derecede yüksek olan hastalar ve yakın zamanda da ameliyat riski düşük olan hastalar için de bir seçenek olarak kabul görmüştür.

Açık aort kapak ameliyatı ile kıyaslandığında TAVI'nin avantajları nelerdir?

TAVI işlemi ile aort kapağının değişimi göğüs açılmadan kasıktan girilerek, hiçbir kesi yapılmadan gerçekleştirilir. Genel anestezi gerekmemesi, anesteziye bağlı sorunlar ve komplikasyonların olmaması nedeniyle çok önemli bir avantajdır. TAVI işlemi sonrası hastalar çok kısa süre hastanede kalmakta ve çok kısa sürede günlük yaşamlarına dönmektedir.