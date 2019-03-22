Yüksek tansiyon yaş ilerledikçe artıyor

Nurtaç Özer, “Yüksek tansiyon, vücudumuzdaki kan dolaşımı için damarlarımızda gerekli olan kan basıncının normalden daha fazla olmasına yüksek tansiyon ismi verilmektedir ve yüksek tansiyonun bir diğer adı da hipertansiyondur” dedi.

Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri Nurtaç Özer tedavi edilmediği takdirde, kalp yetmezliği, kalp büyümesi, damarlarda daralma, felç geçirilme, böbrek yetmezliği gibi önemli hastalıklara yol açan yüksek tansiyon hakkında önemli bilgiler verdi. Uzm. Dr. Nurtaç Özer, "Yüksek tansiyon, damarlardaki kan basıncının normal değerlerden fazla olması durumudur. Genellikle bu kişiler tansiyon hastası olarak nitelendirilmektedir. Hastalık tedavi edilmez ve kontrol altına alınmaz ise, ciddi kalp rahatsızlıklarına, felç, körlük ve böbrek yetmezliği gibi, ciddi kalıcı hastalıklara sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalar genç insanların yaklaşık 1/4'ü yüksek kan basıncına sahip tansiyon hastasıdır. Bu rakam yaş gruplarına, yaşanılan coğrafyaya, cinsiyete ve birçok unsura göre değişkenlik göstermektedir. Hipertansiyon hastası olan kişi sayısı yaş ilerledikçe artmaktadır. 70 yaş ve üzeri kişilerde yapılan araştırmalarda bu kişilerin yüzde 60'ının hipertansiyon hastası olduğu saptanmıştır. Değişen dünya şartlarıyla birlikte hipertansiyon hastalarının sayısının gün geçtikçe artış göstereceği tahmin edilmektedir” diye konuştu.

Sinsi hastalık

Tansiyon hakkında bilgi veren Özer, “Tansiyonda normal değerler 12'ye 8 olarak kabul edilmektedir. Tansiyonunuz 14'e 9'un üzerinde seyrediyorsa bu risk oluşturduğunuz anlamına geliyor. Hipertansiyon hastası olup olmadığınızı anlamak için 15 gün süreyle tansiyonunuzu günde 3 defa ölçmeniz gerekiyor. Bu süre zarfında tansiyonunuzun yüksek seyretmesi hipertansiyon hastası olduğunuzu gösteriyor. Hipertansiyon çok sinsi bir hastalıktır ve çoğu zaman belirti vermez. Yine de genel belirtileri arasında baş dönmesi, mide bulantısı, kulak çınlaması, burun kanamaları, kalp ağrısı, uykusuzluk, yorgunluk ve hormonal bozukluklar olarak kendini gösterir” şeklinde konuştu.

“Hemen doktora başvurun”

Dr. Nurtaç Özer şu bilgileri verdi: “Yüksek tansiyon hastalarının tansiyonunun aniden çıkması durumunda hastaya, tansiyon için iyi gelmesi açısından musluk suyu ile ellerinin kol ve ayaklarının yıkanması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, limon, nar suyu, greyfurt suyu, sarımsak, kekik, tuzsuz ayran ya da yoğurt yüksek tansiyonu olan hastalara iyi gelen besinlerdendir. Egzersiz yaparken göğüs ağrısı, baş dönmesi ya da bayılma, nefessiz kalma, kol ya da çenede ağrı, kalp ritminde bozulma ya da aşırı yorgunluk hissedilmesi halinde ise, hemen bir doktora başvurulması gerekmektedir.”

Günde bir saat yürüyüş

Yüksek tansiyon hastalığının teşhis aşamasından sonra doktor tarafından verilen dozdaki ilaçların düzenli olarak alınması gerektiğini belirten Özer, “Bu hastalık başladığı andan itibaren ömür boyu sürebilecek bir hastalıktır ve hasta kendini buna hazırlamalı ve hayat standartlarını değiştirmelidir. Beslenmenize çok dikkat etmeli ve yağlı yiyecekleri tamamen hayatınızdan çıkarmalısınız. Şekerli ve hamurlu yiyecekler de aynı orantıda sağlığınızı tehdit eden yiyeceklerdir. Günde bir saat yürüyüş yapmak ve stresli ortamlardan uzaklaşmak size iyi gelecektir. Yürüyüşler kalbinizi rahatlatır ve damarların açılmasını sağlar. Düzenli bir beslenme programıyla damarlarınızdaki yağı azaltabilirsiniz. Ayrıca kilo vermeli ve sigara ve alkolden kesinlikle uzak durmalısınız" ifadelerini kullandı.