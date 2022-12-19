Samsun'da düzenlenen "Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı", açılış paneli ile başladı.

Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) ve Cihannüma Derneği iş birliği ile Yükseköğretimde Bilgi Sorunu Eleştiri ve Teklifler Çalıştayı, Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da başladı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, protokol konuşmaları ile devam etti.

Vali Zülkif Dağlı: “Bilimsel veriye dayanmayan uygulamalar kadük kalır”

Bilimsel çalışmalar açısından çalıştayların önemine değinen Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, “Bu tür bilimsel çalışmaları çok önemsiyoruz. Samsun'da trafikte akıllı yönetim sistemi uygulanıyor. Tamamen bilimsel verilere dayanıyor. Aksi takdirde bir yerde bu iş kopar. 2023 yılında sağlıkta şiddet sempozyumu, Türk Tarih Kurumu ile 2 sempozyum, OMÜ ile birlikte Samsun tarihi ile ilgili bir sempozyumumuz daha olacak. Bunları yaparken üniversitelerimizle, belediyemizle ve STK'ların tamamıyla yakın çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu çalışmaların hem içinde olacağız hem de destek vereceğiz. Çünkü bilimsel bir veriye ya da bilgiye dayanağı olmayan hiçbir uygulama maalesef tam anlamıyla sürdürülebilir ve uygulanabilir olmaz. Bir şekilde akim ve kadük kalabilir. Onun için bilimsel çalışmaları hep birlikte yürüteceğiz. 2 gün boyunca Samsun'da yürütülecek bu çalışmanın son derece yararlı olacağına inanıyorum. İyi bir farkındalık olmasını umuyorum” dedi.

Başkan Demir: “Bilgisel anlamda değişim her şeyi ters düz edebilir”

Bilginin kötü kullanımı sonucu yıllarca süren kazanımların yok olabileceğine dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Yoktan var etmek Allah'a mahsus. Biz insanlar; okumak, bilgi üretmek, onu hayata yansıtmak ve geçmişten geleceğe bağ kurmayı oluşturacak bir silsileyi oluşturmayı inşa ediyoruz. Şu anda seçim arifesindeyiz. Önümüzde seçim var. Bilgi üretimi ve gelecek noktasındaki beka sorunu ve varlık yokluk mücadelesinden bahsedildi. Bilgisel anlamda el değiştirmeyi bir düşünün. Bugüne kadar 20 yıldır ortaya çıkan şeylerin nasıl bir anda ters düz olabileceğini anlıyoruz dimi? Aynı şeyi belediye için de düşünüyorum. Akıllı şehir uygulamalarında Türkiye'deki en kapsamlı projeyi ürettik. ASELSAN ve birçok kurumla ürettik. Yüzde 52 verimlilik öngörüyorduk, yüzde 82 verimlilik ortaya çıktı. Bunun da sebebi aşırı güvenli bir sistem inşa etmemizdir. TEKNOFEST'te herkes elinden geleni yaptı, 6 günde bambaşka bir Samsun'a dönüştük. Elimizdeki imkanı nasıl kullandığımızda nelere sebebiyet verdiğini görmek açısından bu örnekleri verdim” diye konuştu.

Rektör Ünal: “Bilgi sorununu çözmek için yeni metinlerin üretilmesi gerekiyor”

Yeni yaklaşımlar ile bilgi sorunun önüne geçmek için çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Çalıştayın başlığı prapagatif bir başlık. Bir bilgi sorunundan bahsediyor. Gerçekten de bir sorun var. Sadece ülkemizin üniversiteleri açısından bakmamak gerekiyor. Kültür ve medeniyet açısından bakmak gerekiyor. Kültürün kendisine ait bazı yapılar verdir. Kültür, aidiyet inşa edebilmeli. Kendisine ait değerleri yükseltir, bilgi üretim sürecini sürdürürse, kendi mensupları o kültürleri memnun olur ve onu kültür olarak kullanırsa bu değer yükselecektir. Kültürün devam edebilmesi ve medeniyet inşa edebilmesi için bu çalıştayda tartışılması istenen konu; bilgi üretiminin bir sorun olarak ortaya konulması ve buna bağlı olarak da yeni metinlerin üretilmesi gerekiyor. Çalıştayın bu sorunların çözümünde faydalı olacağını umuyorum” ifadelerini kullandı.

Cihannüma Genel Başkanvekili Ahmet Akça ise açılış konuşmasında, “Samsun'dan önce Gaziantep'te Göç Çalıştayı, Konya'da Şehir ve Medeniyet Çalıştayı, Kayseri'de Gençlik ve Aile Çalıştayı, Çorum'da İleri Teknoloji ve Sanayi Çalıştayı gerçekleştirdik. Samsun'da da üniversitelerdeki bilgi sorununu birlikte konuşacağız. 30'u aşkın akademisyenler ile 2 gün boyunca çeşitli konularda bilgi verecek” dedi.

Çalıştay, protokol konuşmalarının ardından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Marmara Üniversitesi Öğr. Görevlisi Prof. Dr. Ömer Türker ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğr. Görevlisi Doç. Dr. İbrahim Halil Üçer'in paneli ile devam etti.

Çalıştay 2 gün sürecek.