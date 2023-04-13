Yüksel Yıldırım: "Efsane takım kaldığı yerden Süper Lig'e devam edecek"

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un 11 yıl sonra ait olduğu yere döndüğünü ve bundan sonra da orada mücadele devam edeceğini söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in lideri Samsunspor, bitime 6 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Türkiye profesyonel liglerinden en erken şampiyon olan takım unvanının sahibi oldu. 5 yıldır Samsunspor'un başkanlığını yapan aynı zamanda şirketleşen kulübün sahibi olan Başkan Yüksel Yıldırım, 11 yıl sonra gelen başarının anahtarını ve Süper Lig'deki hedeflerini anlattı.

"Efsane takım kaldığı yerden Süper Lig'e devam edecek"

Başkan Yüksel Yıldırım, "5 yıldır bu şampiyonluk için uğraşıyorum. 2. Lig'de şampiyon olmuştuk ve bu yıl da Süper Lig'e çıkmayı garantiledik. Bundan sonra efsane takım kaldığı yerden Süper Lig'e devam edecek. Çalışmalarımın meyvelerini nihayet aldım. Şehir ve camia olarak mutluyuz. Yaşadığımız duygunun tarifi çok zor. Mutlu ve gururluyum" şeklinde konuştu.

"Bu ligde aldığım dersi 1 milyon dolar versem Harvard'da alamazdım"

3 yıl önce 3'lü averajla kaçırdıkları şampiyonluk hakkında da konuşan Başkan Yıldırım, "Ben Samsunspor Kulübü'nün sadece başkanı değilim aynı zamanda sahibiyim. Samsunspor şirketleştiğinde kulübü borçlarıyla satın aldım. Bugün Türkiye'de hiç borcu olmayan nadir kulüplerinden bir tanesiyiz. Hiç borcumuz yok. Altyapımız var. İnanılmaz bir A takım tesislerine de sahibiz. Nuri Asan Tesisleri'ni de yeniledik. Stadımızın sorumluğunu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde olsa da stadın çimlerini kendi bütçem ile hibrit yaptım. Bakım iyi olmayınca stadın bakımını da üstlendik. Soğutma sistemini de baştan yaparak, çimlerin kalkmasını önledik. Şahsım olarak devlet adına stada yaklaşık 400 bin Euro para harcadım. Daha Süper Lig'i görmeden Türk futboluna hizmet ediyorum. Böyle bir kulüp de Türkiye'de pek yok. Diğer kulüplerden farklı olmak için böyle bir yol izledim. Bunun paralelinde sportif başarıyı yakalamamız lazımdı. Bunun için de çalışıyorduk. 3 sene önce pandemide ölümden döndüm. O dönem Ertuğrul Sağlam yönetimindeki takımımızın şampiyonluğu elimizden alındı. Harvard Üniversitesi'nde 1 milyon Dolar verip böyle bir ders alamazdınız. Bunu Samsunspor'da yaşayarak aldık" diye konuştu.

"Samsunspor gümbür gümbür gelecek"

Acemilik ve kalfalık dönemini geride bıraktığını ifade eden Yüksel Yıldırım, "Öğrendiklerimle çıraklık ve kalfalık dönemlerim geçti. Süper Lig'e inşallah usta olmuş bir başkan olarak geleceğimi tahmin ediyorum. Onun için çalışmalara başlıyoruz. Samsunspor tamamen bir proje takımı. Samsunspor'u farklı kılmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Dış ilişkiler koordinatörüm şu anda Almanya, Belçika, Hollanda ve Fransa'yı gezdi. Oradan gördüklerimizi A takıma ve altyapıya transfer etmek için çalışıyoruz. Hem de iş birliği kuruyoruz. İnşallah Samsunspor daha uluslararası bir başarısı olmadan uluslararası arenada adından söz ettiren bir kulüp olacak. Bize de bu yakışır. Türkiye'de armasında Atatürk olan tek kulübüz. Ayrıcalıklarımız var. Bunu şehir olarak inşallah yaşayacağız. Ben sezon başı taraftarımıza bir söz verdim. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk en çok Samsunspor'a yakışır demiştik. Sezonumuzun adını da 'Kurtuluş Sezonu' koymuştuk. Bunu başardığımız için hem kulübüm adına hem de emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tam bir ekip çalışması oldu. Böyle başarılı bir ekibin başında başkan ve kulübün sahibi olarak bulunmaktan inanılmaz zevk aldım. Samsunspor gümbür gümbür gelecek" açıklamasını yaptı.

"Davor Suker ve Damien Comolli altyapı tesislerimize hayran kaldı"

Altyapıya verdikleri önem ve yabancı futbol adamlarının görüşlerine de değinen Yıldırım, "Samsun'da 70 dönüme yakın alanda 5 sahası olan 2'si organik çim 2 tanesi sentetik çim ve 1 tane de tam sahaya yakın yer yaptık. 1 tane yapma zekalı futbolmatik diye bir makine kuruyoruz. Bununla genç oyuncuların yetişmesine katkı vermek istiyoruz. 19 Haziran'da Türkiye-Galler maçları oynanacak. Bu maçlar öncesinde TFF Başkanı, bakanımız ve yetkililer ile altyapı tesislerimizin açılışını yapmayı planlıyoruz. Şu ana kadar Türkiye'de yapılmış ender akademilerden biri olacak. Yurt dışından Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker ziyaret etti. Çok beğendi ve tebrik etti. Fenerbahçe eski sportif direktörü ve şu anda Toulouse Başkanı Damien Comolli de buradaydı. O da iş birliği yapmak için geldi ve tesislerimize bayıldı. Akademimiz herkesin beğenisini kazandı" ifadelerini kullandı.

"Yunus Emre Çift'i Avrupa kulüpleri izliyor"

Genç oyuncularının birçoğunun büyük kulüpler tarafından izlendiğinin altını çizen Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, şunları söyledi:

"Samsunspor'u bir proje takımı olarak ele aldım. Bir kulüp oluşturuyorum. Takım yapmaktan çok, kulüp oluşturmak yani uzun dönemli ve sürdürülebilir olması için çalışıyoruz. O yüzden ilk hedef olarak çalışmalara 2. Lig'deyken altyapıdan başlattık. 1. Lig'de bunun meyvelerini aldık. Yunus Emre Çift, A takımımızda oynuyor. Avrupa takımları Yunus'u izlemek için maçlarımıza menajer gönderiyor. Büyük takımlar da Yunus'u izletiyor. Yine Muhammet Ali Özbaskıcı gibi çok büyük bir oyuncumuz da geliyor. Ayağı kırıldı ama iyileşip takıma tekrar takıldı. Genç milli takımlarda aktif oynayan 12 futbolcumuz var. Altyapıdan birçok oyuncumuz yetişerek gelmeye devam ediyor."