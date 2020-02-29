Yüksel Yıldırım, Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı seçildi

Samsunspor Kulübü Derneği'nin bugün yapılan olağanüstü genel kurulunda Yılport Samsunspor A.Ş. Başkanı Yüksel Yıldırım başkan seçildi.

17 Şubat'ta toplanan ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı gerekçesiyle bugüne ertelenen Samsunspor Kulübü Derneği Olağanüstü Genel Kurulu bugün 221 üyenin katılımıyla toplandı. Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da yapılan kongre saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Ardından divan heyeti oluşturularak yetki verildi. Sonrasında yönetim kurulu faaliyet raporu, kesin hesap ve 2020/2021 tahmini bütçe raporu ile denetleme kurulu raporu okunarak müzakere edildi ve ibra gerçekleştirildi. Ardından bir tüzük maddesinde değişiklik yapıldı. Oy birliğiyle yapılan değişiklik ile 17 asil ve 13 yedek üyeden oluşan yönetim kurulu üye sayısı 9 asil ve 7 yedek üye olarak düşürüldü.

Akabinde divan kuruluna liste sunan tek aday olduğu için açık oylama yapıldı. Oy birliği ile Yüksel Yıldırım 2 yıllığına Samsunspor Kulübü Derneği Başkanı olarak seçildi. Yıldırım'ın yönetim kurulu asil listesi ise M. Savaş Boyar, Onur Bıyıklı, Fuat Katırcı, Erdinç Tosunoğlu, Vennaz Akyol Haznedar, H. Kaya Aşçı, Ergin Zorlu ve Savaş Gömeç'ten oluştu.

Oylama sonrasında konuşma yapan Yüksel Yıldırım, “Buradaki başkanlık Samsunlu bir arkadaşımıza yakışırdı ama bunu yapamadık. Çünkü istediğim türde bir başkan adayı bulamadım. Ama biz bugünden itibaren çalışmalarımıza başladık. İnşallah Haziran 2021'de yeni seçimde ben büyük olasılıkla aday olmayacağım. İki başkanlık ihtiyacım yok benim. Ben bir tek futbolun patronu olmak için Samsun'a geldim. Samsunspor Kulübü Derneği başkanlığı gerçekten Samsun'da yaşayan ve Samsun'un sevilen bir hanımefendisi veya beyefendisi tarafından yapılmalı. Çünkü Samsun'da yatıp kalkmalı. Benim İstanbul'da oturarak bu derneği yönetmem zor. Ama Futbol A.Ş.'yi çok rahat yönetirim” dedi.

"Samsunspor Süper Lig'e çıkacak"

Sözlerine devam eden Yıldırım, “Ben bir söz verdim. Samsunspor'u bu ligden çıkaracağım. Süper Lig'e çıkacak. İnşallah orada da şampiyonluğa oynayan bir kulüp haline getireceğim. Ama benim hayalim Samsunspor'u Avrupa liglerinde oynatmaktır. Biz bunun bugün temellerini attık. Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla biz bir yola çıkıyoruz. Ben inanıyorum ki yönetim kurulu arkadaşlarım sizlerin beklediği özlemlediği gerçek bir yönetim şekliyle çalışacak. 1,5 yıl önce verdiğiniz şirketleşme kararı futbol için yeni bir sayfa yeni bir devrimdi. Ben koltuk sevdalısı biri değilim. Biz tekrar futbol endüstrisinde futbolcu üreten bir fabrika gibi olacağız. Hepimizin hayali olan Samsunspor'u Avrupa'da görmek çok yakın diyorum. Bize güvenip seçtiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Yüksel Yıldırım'dan sonra dilek ve temenniler için söz alanların konuşmaları ile kongre sonlandı.