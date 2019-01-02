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Yumrukla ölüme sebep olan şahıs tutuklandı

Samsun’da gazino önünde darp edilerek ağır yaralanan bir kişinin ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı.

Samsun'da gazino önünde darp edilerek ağır yaralanan bir kişinin ölümüyle ilgili adliyeye sevk edilen şahıs mahkemece tutuklandı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi İncesu Mahallesi'nde bulunan bir gazinoda 27 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazinoda Adem G.(43) adlı şahıs kadın sanatçıdan şarkı isteğinde bulundu. Kadın sanatçı bu isteği kabul etmedi. Adem G. bu sırada kadın şarkıcıya saldırdı. Gazino çalışanı garsonlar Adem G.'yi dışarı çıkarttı. Bu sırada Adem G. gazinodan çıkan Hakan S.'ye yumruk attı. Ardından Adem G. bu sırada 72 yaşındaki Nurettin Ç.'ye de saldırdı. Nurettin Ç. bayıldı. Saldırgan Adem G. ise kaçtı.


Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan ve kafatasında kırık olduğu tespit edilen Nurettin Ç. dün hayatını kaybetti. Adem G. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde Çarşamba ilçesinin Beylerce Mahallesi'nde kovalamaca sonucu havaya uyarı ateşi açılarak yakalandı ve gözaltına alındı.


Cinayet Bürosundaki sorgusu tamamlanan Adem G., çelik yelek giydirilerek geniş güvenlik önlemi altında bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adem G., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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