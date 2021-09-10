İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yunus polisi tarafından uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da Yunus polisi tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da Yunus polisi tarafından uyuşturucuyla yakalanan bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli ve Bisikletli Timler Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine Ö.A.'nın üzerinde yaptıkları aramada 15,45 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Ö.A. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Polisteki sorgusu tamamlanan Ö.A., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.