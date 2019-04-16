Yürekleri ağza getiren kaza

Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği nedeniyle Samsun'a gelen yabancı bir çocuk, otomobil ile etkinlik alanına giderken meydana gelen trafik kazasında yara almadan kurtuldu. Aynı kazada 1 kişi ise yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Bafra Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TRT 41. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği nedeniyle Samsun'a gelen yabancı uyruklu Saskia Lea Baccarie'yi (11) etkinlikler için Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'na götüren Mehmet Fatih Kaya idaresindeki 61 KV 369 plakalı otomobil ile Hanife Çelikoğlu idaresindeki 60 DD 985 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil içerisinde bulunan yabancı uyruklu çocuk yara almadan kurutulurken aynı otomobilde bulunan İrem Ece Kaya ise hafif bir şekilde yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri sevk edilirken yaralı şahıs sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesi'ne götürüldü. 23 Nisan şenlikleri için Samsun'a gelen yabancı uyruklu çocuk ise görevliler tarafından götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.