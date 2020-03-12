İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yurt dışında iş vaadiyle dolandırıcılık iddiasına gözaltı

Samsun’da yurt dışında iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da yurt dışında iş vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir kişi polis tarafından gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, çocuk sayıda kişi bir kişinin Kazakistan'da inşaatlarda çalışmak üzere kendilerini yurt dışına götürmek vaadiyle dolandırdıklarını iddia ederek polis şikayette bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri yaptıkları araştırmada dolandırıcılık olayını U.Ş.'nin (31) gerçekleştirdiğini tespit etti. U.Ş. Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından bugün İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. U.Ş. suçlamaları kabul etmeyip projeleri olduğunu iddia etti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.