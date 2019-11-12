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Yurtkur öğrencilere el uzattı

Samsun’un Alaçam ilçesine bağlı 35 kilometre uzaklıkta bulunan Pelitbükü Karacak İlkokulu öğrencilerine Yurtkur Müdürlüğünden destek.

Samsun'un Alaçam ilçesine bağlı 35 kilometre uzaklıkta bulunan Pelitbükü Karacak İlkokulu öğrencilerine Yurtkur Müdürlüğünden destek.


Alaçam Yurtkur Müdürlüğünde kalan öğrenciler ve personelin yardımıyla Pelitbükü Karacak İlkokulunda bulunan 17 öğrenciye okul kıyafeti ve yaklaşan kış mevsimi nedeni ile kışlık mont hediye edildi. Yurt Müdürü Selim Erdoğan ,yurt personeli ve öğrencilerle beraber oyunlar oynayıp güzel bir vakit geçirdiler. Yurt Müdürü Selim Erdoğan, gençlik ve spor bakanlığının 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesi dolayısıyla yapmış oldukları bu etkinlikler 17 ilkokul öğrencimizi okul kıyafetleri ve kışlık montlarını hediye ederek gönüllerine dokunduk. Onların gözlerindeki mutlulukları söz ile tarif edilemez "dedi.


Pelitbükü Karacak Mahallesi Muhtarı Osman Yalçın ise"Mahallemize gelerek öğrencilerimize çeşitli giyecek yardımında bulunan Alaçam Yurtkur Müdürlüğüne ve öğrencilerine teşekkür ederim" dedi.

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