Yurtlar arası futbol turnuvası Türkiye finalleri Samsun'da başladı

Futbol Turnuvası Türkiye Finalleri Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başlama vuruşu ile start aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında 11-17 Mayıs tarihleri arasında 168 sporcu ve antrenörlerinin katılımıyla Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan KYGM 35. Futbol Turnuvası Türkiye Finallerinin açılış programı İlkadım Baruthane Suni Çim Saha'da yapıldı.

Üniversite öğrencilerinin ders dışı zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirebilmelerine ve her türlü kötü alışkanlıklardan korunarak, akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen bu turnuvanın, spor altyapısı anlamında mükemmel bir potansiyeli bulunan Samsun'un ev sahipliğinde yapılıyor olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirten Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen spor müsabakalarının finallerini Samsun'da başlatıyoruz. Samsun bir spor şehri. Yurtlarımızı gördünüz. Standartlarımız oldukça yüksek. Bu tesislerin tamamında sadece öğrencilerin barınması değil onların yeme-içmesi, ısınmalarının sağlanması ve internetlerini sağlamanın yanı sıra öğrencilerin hem ruh hem de fiziklerine hitap edecek olan kişisel gelişimlerini sağlamalarına yardımcı olacak aktiviteler de düzenliyoruz. Bunların başında da spor, sanat, yabancı dil eğitimleri ve hobi kursları gibi etkinlikler geliyor. Spor faaliyetlerini önemsiyoruz. Çünkü sporun bağımlılıkla mücadelede çok önemli bir argüman olduğunu biliyoruz. Bu manada amatör spor kulüplerinin çalışmalarını da destekliyoruz. 1 hafta boyunca Samsun'da gerçekleştirilecek müsabakaların centilmenlik içerisinde geçeceğini biliyoruz. Fırsat bulduğunuz sürece Samsun'u gezin ve güzelliklerimizi görün” dedi.

Sporculara başarılar dileyerek boş kalan vakitlerde Samsun'u gezmelerini öneren Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, “Başkanımız Mustafa Demir'in siz sporculara selamları ve saygılarını iletiyorum. Samsun çok güzel bir şehir. Gezilecek ve görülecek birçok yeri var. Burada sporun dışında kalan zaman diliminde Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak sizleri gezdirmekten mutlu olacağız. Geçmişte profesyonel spor yapmış bir ağabeyiniz olarak hepinize başarılar diliyorum” diye konuştu.

Programda konuşan Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise “19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ara programında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlardaki öğrencilerin Türkiye genelinde yaptıkları futbol müsabakalarının final programını, bakanlığımız ve genel müdürlüğümüz Samsun'da olmasını uygun gördüler. Samsun Valiliği himayesinde 19 Mayıs'ın ruhuna uygun bir şekilde Türkiye finali Samsun'da olacak. 17 Mayıs'taki final maçı da 19 Mayıs Stadyumu'nda yapılacak. Yurtlarımızda futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi gibi pek çok branşı çocuklarımıza yaptırıyoruz. Yurtlar bir barınma yerinden ziyade spor ve sosyal faaliyetlerin yapıldığı 2. bir üniversite gibi gördüğü mekanlar olarak yapıyoruz. Onların da güzel bir örneğini Samsun'da yaşıyoruz. Samsun'a gelen sporculara başarılar diliyor, kazanan kardeşlik olsun diyorum” şeklinde konuştu.

Giresun, Muğla, Isparta, Adıyaman, Kocaeli, Karaman, Batman ve Samsun takımlarından finale adını yazdıran 2 takım final maçını 19 Mayıs Stadyumu'nda oynayacak. Turnuva Giresun-Adıyaman maçıyla başladı.