Yuvadan düşen karga yavrusu zincirleme kazaya sebep oldu

Samsun'da ağaçtaki yuvadan düşen karga yavrusunun sebep olduğu zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı'nda, ağaçtan yola düşen karga yavrusuna çarpmamak için duran Mehmet Kösebay idaresindeki 55 AFJ 210 otomobile, arkadan gelen Mustafa Yiğit yönetimindeki 55 T 0013 taksi çarptı. Taksiye de Osman Murat Üstün idaresindeki 55 LU 832 otomobil arkadan çarpınca, 3 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan Gülşen Kösebay, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazaya sebep olan karga yavrusunu yol kenarından alarak yaralı olup olmadığını kontrol etti, daha sonra yakındaki parka götürüp ağacın dibine bıraktı.