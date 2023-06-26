Yuvarlanan tomruk yüklü kamyondan atlayan sürücü hayatını kaybetti

Samsun'da yuvarlanan tomruk yüklü kamyondan atlayan sürücü savrulan tomrukların çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesinin İlimdağ Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alperen Tecir (28) idaresindeki 55 K 7031 plakalı tomruk yüklü kamyon tali yolda ilerlerken yolun bir kısmının çökmesi sonucu fındık bahçesine doğru yuvarlandı. Kamyon sürücüsü Alperen Tecir araçtan atlayarak kurtulmak istedi. Kamyonun üzerinden savrulan tomruklar Tecir'e çarptı. Ağır yaralanan genç, olay yerinde hayatını kaybetti. Alperen Tecir'in cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.