Yüz estetiğinde 'inanılmaz' talepler

Dr. Hayati Akbaş, yüz gençleştirme ameliyatlarına çok sık talep geldiğini ifade ederek, "60 yaşında bir hanımefendi veya beyefendi, 20 yaşındaki bir modelin fotoğrafı ile 'ben buna benzemek istiyorum' tarzında taleplerle gelebiliyor. Beklentiler gerçekçi olmalı" dedi.

Samsun FBM Tıp Merkezi sahibi Dr. Hayati Akbaş son dönemlerde aşırı talep edilen yüz gençleştirme ameliyatları ile ilgili bilgi verdi. Çok sayıda başta Avrupa ve Arap ülkelerinin estetik için Türkiye'ye geldiğini belirten Doç. Dr. Hayati Akbaş, "Son yıllarda özellikle yüz gençleştirme konusunda belirli bir yaş üzerindeki insanların talebi arttı. Bu aslında tüm dünyada böyledir. Genel refah düzeyi, ekonomik koşullar, ortalama yaşam düzeyinin eskilere göre daha uzun olması sebebiyle insanlar artık daha genç görünme, daha fit görünme, daha güzel veya yakışıklı görünme arzusuyla plastik cerrahlara gidebilmektedir. Çok sayıda insan Avrupa ve Arap ülkeleri başta olmak üzere bizlere gelmektedir. Bu talep sırasında insanların bazen beklentileri gerçekçi olmamakta, hayali bir takım beklentilere girebilmektedir. Örneğin elinde bir fotoğraf 60 yaşında bir hanımefendi, 20 yaşındaki bir modelin fotoğrafı ile 'ben buna benzemek istiyorum' tarzında taleplerle gelebiliyor. 70 yaşında bir beyefendi, 30 yaşında tanınan bir simanın fotoğrafı ile gelerek 'ben böyle olmak istiyorum' şeklinde talepte bulunabiliyor. Bu gerçekçi bir yaklaşım değildir. Hiçbir zaman estetik yüz gençleştirme ameliyatlarında 20 yaş, 40 yaş gibi gençleştirme amaç güdülmez. Buradaki amaç yıllar içerisinde yer çekiminin etkisiyle ve genetik faktörlerle yüzde oluşmuş o aşağı doğru çekilme, anatomik yapıların yer değiştirmesi gibi nedenlerle ortaya çıkan yaşlanmanın ortadan kaldırılması amaçlanmıştır" diye konuştu.

Operasyon öncesi sağlıklı iletişim

Operasyon öncesi hasta, plastik cerraha neyi beklendiğini iyi bir şekilde ifade etmesi gerektiğini altını çizen Akbaş, "Biz yüz gençleştirmede yer değiştiren kaşları tekrar yerine getiriyoruz. Göz kapaklarını tekrar olması gerektiren pozisyona, sarkmış olan yanakları olması gereken yerlere getiriyoruz. Bizim yaptığımız işlem insanı 20 yaş 30 yaş gençleştirmek için değil, o anatomik bütünlük içerisinde daha hoş gözüken daha normal gözüken yer çekiminden arındırılarak nötr bir pozisyona getirmektir. Bazı hastalarımızda dramatik değişimler olabilmekte bazen 40 yaş geriye gitmiş gibi duygu verebilmektedir. Kişinin beklentileri gerçekçi olmalıdır. Mutlaka hasta, plastik cerrahi ile neyi beklediği konusunda bir mutabakata varmalıdır. Yüz gençleştirme önemli bir ameliyattır. Çok sık talep edilen bir operasyondur. Mutlaka operasyon öncesi hasta ile doktorun arasındaki iletişimin çok iyi kurulması gerekir" şeklinde konuştu.